Разрежьте фигуру по линиям сетки на три одинаковые части.
Математика
Разрежьте фигуру по линиям сетки на три одинаковые части.
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Гость:
Я думаю, что разделить можно так
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