Урок длится 40 минут , а перемена -10минут.сколько времени длится вместе урок и перемена?на сколько 50минут меньше , чем 1 час?

Математика

Урок длится 40 минут , а перемена -10минут.сколько времени длится вместе урок и перемена?на сколько 50минут меньше , чем 1 час?

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