Урок длится 40 минут , а перемена -10минут.сколько времени длится вместе урок и перемена?на сколько 50минут меньше , чем 1 час?
Математика
Урок длится 40 минут , а перемена -10минут.сколько времени длится вместе урок и перемена?на сколько 50минут меньше , чем 1 час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10 + 40 = 50 (мин) 2) 60 - 50 = 10 (мин) 1 час - 60 минут. Ответ: урок и перемена 50 мин, 50 мин < 1 часа на 10 мин.
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