Срочно! (2/3*4/5)*(3/4*5/6)*(6/7*8/9)*(7/8*9/10)
Математика
Срочно! (2/3*4/5)*(3/4*5/6)*(6/7*8/9)*(7/8*9/10)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2/3*4/5)*(3/4*5/6)*(6/7*8/9)*(7/8*9/10)=(8/15)*(15/24)*(48/63)*(63/80)=(1/1)*(1/1)*(2/1)*(1\10)=2/10=0,2 Первое равно мы просто перемножили дроби, второе равно произвели сокращения, третье перемножили оставшиеся множители, четвертое перевели в десятичную дробь.
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