На ёлку повысили 15 шаров из них 7 синие 4 зелёные а остальные красные сколько красн??х шаров повесили на ёлку помогите решить

Математика

На ёлку повысили 15 шаров из них 7 синие 4 зелёные а остальные красные сколько красн??х шаров повесили на ёлку помогите решить

Автор: Гость