На ёлку повысили 15 шаров из них 7 синие 4 зелёные а остальные красные сколько красн??х шаров повесили на ёлку помогите решить
Математика
На ёлку повысили 15 шаров из них 7 синие 4 зелёные а остальные красные сколько красн??х шаров повесили на ёлку помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 - (7 + 4) = 4 (шаров ) - красных
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