1350*68 в столбик решение

Математика
1350*68 в столбик решение
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Гость:
Вот)) как то так))это правильно
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