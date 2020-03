Помогите пожалуйста! Не обязательно ответить на все вопросы. Ответте лишь на те которые знаете. 1.Mathematics ......my favourite subject when i was at school 1) were 2)was 3) is 4)are 2. There were so.... people in the room ...

Помогите пожалуйста! Не обязательно ответить на все вопросы. Ответте лишь на те которые знаете. 1.Mathematics ......my favourite subject when i was at school 1) were 2)was 3) is 4)are 2. There were so.... people in the room that we could not move/ 1) many 2) much 3) more 4) some 3.Mary and Suzy....... talking about their future 1) do not like 2) does not like 3) do not likes 4)are not like 4. is there .... coffee in the pot 1) some 2) any 3) many 4)few 5. I hope it... tomorrow. 1) will rain 2) is rain 3) rains 4) raining

