Тогда мышонок тихонько вылез из-под куста и убежал. Сделайте синтаксический разбор пожалуйста срочноо
Русский язык
Тогда мышонок тихонько вылез из-под куста и убежал. Сделайте синтаксический разбор пожалуйста срочноо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тогда мышонок(подлежащее) тихонько вылез(сказуемое) из-под куста(подчёркиваешь вот так - - -) и убежал(сказуемое).(повеств.,невоскл.,простое.,распр)
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