Е или и?Выпишите слова с пропусками,обозначая в них окончания. Посылая письмо,вы м??жете написать на конверте некоторые женские имена двояко.Кому:МАРЬ..и Мари..,Наталь..и Натали..,Софь..и Софи..,Таись.. и Таиси.. .Другие имеют...

Русский язык
Е или и?Выпишите слова с пропусками,обозначая в них окончания. Посылая письмо,вы м??жете написать на конверте некоторые женские имена двояко.Кому:МАРЬ..и Мари..,Наталь..и Натали..,Софь..и Софи..,Таись.. и Таиси.. .Другие имеют на конце е или только "и"кому валери,,, евгени,,,, клавди,,,, ксени,,, лиди,,,, юли,,,, аксинь,,,,, дарь,,,,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Марье, Марии, Наталье, Наталии, Софье, Софии, Таисье, Таисии, Валерии, Евгении, Клавдии, Ксении, Лидии, Юлии, Аксинье, Дарье
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