Е или и?Выпишите слова с пропусками,обозначая в них окончания. Посылая письмо,вы м??жете написать на конверте некоторые женские имена двояко.Кому:МАРЬ..и Мари..,Наталь..и Натали..,Софь..и Софи..,Таись.. и Таиси.. .Другие имеют...

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Е или и?Выпишите слова с пропусками,обозначая в них окончания. Посылая письмо,вы м??жете написать на конверте некоторые женские имена двояко.Кому:МАРЬ..и Мари..,Наталь..и Натали..,Софь..и Софи..,Таись.. и Таиси.. .Другие имеют на конце е или только "и"кому валери,,, евгени,,,, клавди,,,, ксени,,, лиди,,,, юли,,,, аксинь,,,,, дарь,,,,

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