Реакция между хлоридом меди (2) и сульфатом железа(3) возможна

Химия
Реакция между хлоридом меди (2) и сульфатом железа(3) возможна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, ибо в продуктах образуются также растворимые соли: сульфат меди (II) и хлорид железа (III). Будет просто смесь ионов.
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