Перевод из бензина 500 картонных карточек В каждой строчке только точки треугольника в квадратных скобках треугольная карточка лежит выше квадратный

Математика

Перевод из бензина 500 картонных карточек В каждой строчке только точки треугольника в квадратных скобках треугольная карточка лежит выше квадратный

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