В одном хозяйстве 112коров в другом 95коров во втором на корм скота за сутки израсхо??овали на 272 кг сена меньше чем в первом.сколько сена израсходовали в каждом хозяйстве за сутки?

Математика

В одном хозяйстве 112коров в другом 95коров во втором на корм скота за сутки израсхо??овали на 272 кг сена меньше чем в первом.сколько сена израсходовали в каждом хозяйстве за сутки?

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