В одном хозяйстве 112коров в другом 95коров во втором на корм скота за сутки израсхо??овали на 272 кг сена меньше чем в первом.сколько сена израсходовали в каждом хозяйстве за сутки?
Математика
В одном хозяйстве 112коров в другом 95коров во втором на корм скота за сутки израсхо??овали на 272 кг сена меньше чем в первом.сколько сена израсходовали в каждом хозяйстве за сутки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
112-95=17 коров больше 272:17=16 кг сенна требуется в сутки чтобы накормить корову 112*16=1792 кг сена требуется в сутки в 1-м хозяйстве 95*16=1520 кг сена требуется в сутки в 2-м хозяйстве
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Выберите правильный ответ. 1. Рыбы обладают особым органом чувств, воспринимающи?? направление и силу тока воды: А) органом обоняния Б) органом...
Английский язык
Прошу помогите( задание в файле чтоб открыть нажмите ) очень срочно надо решаетс?? четвертная оценка:((((((((
Английский язык