Помогите пожалуйста перевести 2 задание!

Гость: Гость:

Дорогая Ольга Ивановна! Я помню, что обещал_а написать письмо из Англии. Что ж, я в Лондоне. Я прибыл_а десять дней назад и теперь я с семьей Билла. Я хочу поблагодарить вас за уроки английского, что вы преподавали в школе. Они действительно помогли мне. По началу я говорил_а очень медленно, но я понимал_а английский хорошо. Теперь я думаю быстрее и говорю на английском лучше. Вчера я был_а в настоящем лондонском автобусе! Это было захватывающе! Извините, я не могу отправить вам какие-либо фотографии, так как у меня не было времени купить пленку. Каждый день я посещаю два-три интересных места. Передавайте привет моим одноклассникам. С наилучшими пожеланиями, Тарас Петренко.