Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Чер??з 3 часа расстояние между ними было равно 186 км. Один из них ехал со скоростью 12 км/ч, а другой - со скоростью 15 км/ч. Найди расстояние между ...

Математика

Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Чер??з 3 часа расстояние между ними было равно 186 км. Один из них ехал со скоростью 12 км/ч, а другой - со скоростью 15 км/ч. Найди расстояние между городами.

Автор: Гость