Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Чер??з 3 часа расстояние между ними было равно 186 км. Один из них ехал со скоростью 12 км/ч, а другой - со скоростью 15 км/ч. Найди расстояние между ...
Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Чер??з 3 часа расстояние между ними было равно 186 км. Один из них ехал со скоростью 12 км/ч, а другой - со скоростью 15 км/ч. Найди расстояние между городами.
Ответ(ы):
Гость:
За три часа велосипедист А проехал 12км/ч * 3ч = 36 км Велосипедист Б - 15км/ч * 3 часа = 45 км. Вместе они проехали 45+36 = 81 км. Расстояние между городами 186+81 = 267 км
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