Расстояние в 180м улитка проползла со скоростью 15м/мин, делая в пути три остановки:первый раз на 2мин, во второй раз на 5мин, третий раз на 4 мин.Сколько времени улитка затратила на весь путь?
Математика
Расстояние в 180м улитка проползла со скоростью 15м/мин, делая в пути три остановки:первый раз на 2мин, во второй раз на 5мин, третий раз на 4 мин.Сколько времени улитка затратила на весь путь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+5+4=11мин. - остановки всего 180: 15 =12мин. - ползла она 11+12=23мин
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