Расстояние в 180м улитка проползла со скоростью 15м/мин, делая в пути три остановки:первый раз на 2мин, во второй раз на 5мин, третий раз на 4 мин.Сколько времени улитка затратила на весь путь?

Математика

Расстояние в 180м улитка проползла со скоростью 15м/мин, делая в пути три остановки:первый раз на 2мин, во второй раз на 5мин, третий раз на 4 мин.Сколько времени улитка затратила на весь путь?

Автор: Гость