Поезд находиться на одном из 16 путей.Сколько бит информации содержит сообщение о ??ом ,где находится поезд?
Информатика
Поезд находиться на одном из 16 путей.Сколько бит информации содержит сообщение о ??ом ,где находится поезд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество информации вычисляется так: I = log(2)16 = 4 бита (2^4 = 16)
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