Поезд находиться на одном из 16 путей.Сколько бит информации содержит сообщение о ??ом ,где находится поезд?

Информатика

Поезд находиться на одном из 16 путей.Сколько бит информации содержит сообщение о ??ом ,где находится поезд?

Автор: Гость