СРОЧНО!!! подобрать для заголовка стихотворение слово-название месяца вот стихотворение Туман лежит в горох окрестных Мороз уплёлся далеко. И ручеёк, весенний вестник, Заплетал из-подснегов

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СРОЧНО!!! подобрать для заголовка стихотворение слово-название месяца вот стихотворение Туман лежит в горох окрестных Мороз уплёлся далеко. И ручеёк, весенний вестник, Заплетал из-подснегов

Автор: Гость