Помогите решить уравнение! 6x^2-2x=0 (^2---------- обозначает что это вторая степень)

Алгебра
Помогите решить уравнение! 6x^2-2x=0 (^2---------- обозначает что это вторая степень)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х²-2х=0 х(6х-2)=0 х=0 или 6х-2=0               6х=2                х=1/3 ответ: х=0, х=1/3
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