Чему равен sin4x, sin6x и sin8x?
Алгебра
Чему равен sin4x, sin6x и sin8x?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение Используем формулу: sin2x = 2sinx*cosx 1) sin4x = 2sin2x*сos2x 2) sin6x = 2sin3x*cos3x 3) sin8x = 2sin4x*cos4x
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