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Тысяча десятков как написать это число
Алгебра
Тысяча десятков как написать это число
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10000 вот так ( 10 тысяч ).
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