Узнай у кого-либо из знакомых или родственников о деятельности предприятия,на котором они работают(или об известной в твоей местности фирме ),заполни таблицу. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НУЖНО)

Обществознание

Узнай у кого-либо из знакомых или родственников о деятельности предприятия,на котором они работают(или об известной в твоей местности фирме ),заполни таблицу. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НУЖНО)

Автор: Гость