Узнай у кого-либо из знакомых или родственников о деятельности предприятия,на котором они работают(или об известной в твоей местности фирме ),заполни таблицу. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НУЖНО)

Обществознание
Узнай у кого-либо из знакомых или родственников о деятельности предприятия,на котором они работают(или об известной в твоей местности фирме ),заполни таблицу. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НУЖНО)
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