Две машины движущиеся навстречу друг другу приблизились за 1 час на 1\3 расстояния ??ежду двумя городами .Первая машина проехала 1\8 этого расстояния Какую часть всего расстояния проехала вторая машина?

Математика
Две машины движущиеся навстречу друг другу приблизились за 1 час на 1\3 расстояния ??ежду двумя городами .Первая машина проехала 1\8 этого расстояния Какую часть всего расстояния проехала вторая машина?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1-1/8=7/8( км) - вторая машина проехала 7/8 от 1/3 всего расстояния 2)7/8*1/3=7/24 (часть)  Ответ: 7/24 всего расстояния между городами проехала вторая машина
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