Две машины движущиеся навстречу друг другу приблизились за 1 час на 1\3 расстояния ??ежду двумя городами .Первая машина проехала 1\8 этого расстояния Какую часть всего расстояния проехала вторая машина?

Математика

Две машины движущиеся навстречу друг другу приблизились за 1 час на 1\3 расстояния ??ежду двумя городами .Первая машина проехала 1\8 этого расстояния Какую часть всего расстояния проехала вторая машина?

Автор: Гость