Запиши 4 числа которые делятся на 10 и на 100

Математика
Запиши 4 числа которые делятся на 10 и на 100
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Автор: Гость
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Гость:
Я думаю что 100,200,300,400 
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