пожалуйста номер 1234 помагите
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пожалуйста номер 1234 помагите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4. 1) Do you like fairy tales? 2) When is your birthday? 3) How old are you? 4) What do you season like? 5) Can you draw fanny pictures?
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