Написать сочинение на тему " Урок рассказанный автором"
Литература
Написать сочинение на тему " Урок рассказанный автором"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уважаемый Н.С. Лесков! Я прочитала Ваш рассказ "Неразменный рубль" и узнала, что мальчику приснился сон про неразменный рубль который всегда возвращался. Мальчику это понравилось. Он всем всё покупал : бедным детишкам- игрушки, а себе он только покупал орешки и сладости. вот какой добрый мальчик! Но жаль , что это было только во сне.
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