Род вечнозеленых деревьев и кустов
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Род вечнозеленых деревьев и кустов
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Тисс — род вечнозеленых деревьев и кустарников. В культуре наиболее часто используется европейский тисс ягодный и его культивары. Хвоя тисса плотная, очень темная, блестящая, жесткая, но не колючая. Видовые растения имеют, как правило, кустовидную форму, сортовые — самую разнообразную: свечи, шара, перевернутого конуса или стелющуюся. Тиссы в течение многих веков использовались для стрижки и топиарного искусства.
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