Сочинить рассказ где используются словарные слова: язык,Россия,погода,работа,мор??з,народ,русский,рассказ

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Сочинить рассказ где используются словарные слова: язык,Россия,погода,работа,мор??з,народ,русский,рассказ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как то раз русский народ придумал рассказ про Россию. Что в росие произошла ужастная морозная погода и не возможно было работать.Но чейто язык смог сказать мы выживали на войне мы выживим и на морозе
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