В первый день продали 12,52 м ткани, а во второй день еще 19,7 м. Сколько ткани продали за два дня?
Математика
В первый день продали 12,52 м ткани, а во второй день еще 19,7 м. Сколько ткани продали за два дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19,7+12,52=32,27 ткани прдали за два дня
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов Одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста через 3 часа расстояние между ними было равно 180 километров один из ни...
Русский язык
Сочинить рассказ где используются словарные слова: язык,Россия,погода,работа,мор??з,народ,русский,рассказ
Русский язык
Алгебра