В первый день продали 12,52 м ткани, а во второй день еще 19,7 м. Сколько ткани продали за два дня?

Математика

В первый день продали 12,52 м ткани, а во второй день еще 19,7 м. Сколько ткани продали за два дня?

Автор: Гость