Выполните действие:4а^2(3-а^2)помогите плиз
Алгебра
Выполните действие:4а^2(3-а^2)помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= 4а^2×3 - 4а^2×а^2= 12а^2-4а^4
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