Выберите правильный ответ. 1. Рыбы обладают особым органом чувств, воспринимающи?? направление и силу тока воды: А) органом обоняния Б) органом вкуса В) боковой линией Г) органом слуха 2. Жабры – это органы : А) кровеносной...

Биология

Выберите правильный ответ. 1. Рыбы обладают особым органом чувств, воспринимающи?? направление и силу тока воды: А) органом обоняния Б) органом вкуса В) боковой линией Г) органом слуха 2. Жабры – это органы : А) кровеносной системы Б) выделительной В) дыхательной Г) пищеварительной 3. Кровеносная система рыб : А) незамкнутая Б) замкнутая В) состоит только из артерий Г) состоит только из вен 4. Крупной рыбой морей считают: А) китовую акулу Б) усатого кита В) атлантическую сельдь Г) обыкновенного сома 5. С помощью плавательного пузыря рыба: А) быстрее передвигается Б) воспринимает направление и силу тока В) переваривает пищу Г) опускается на глубину или всплывает 6. Рыбы относятся к типу : А) Хордовые Б) Членистоногие В) Позвоночные Г) Бесчерепные 7. Число отделов головного мозга рыб равно : А) 4 Б) 5 В) 3 Г) 6 8. Центральную нервную систему рыб образуют: А) средний и продолговатый мозг Б) головной и спинной мозг В) передний мозг и мозжечок Г) спинной мозг и отходящие от него нервы 9. Спинной мозг у рыб находится: А) под позвоночником Б) в позвоночном канале В) над позвоночником Г) отсутствует 10. Сердце у ланцетника: А) однокамерное Б) двухкамерное В) трехкамерное Г) отсутствует 11. У рыб артериальной называется кровь: А) находящаяся в сердце Б) насыщенная кислородом В) насыщенная углекислым газом В) притекающая от органов к сердцу. 12.К проходным рыбам относятся: А) кета Б) акула В) речной окунь Г ) тунец 13. К пресноводным рыбам относится : А) скат Б) треска В) форель Г) пикша

Автор: Гость