Морфологический разбор слова -быстры срочно
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Морфологический разбор слова -быстры срочно
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Гость:
Быстрый - полное прилагательное, именительный падеж, единственное число, мужской род, качественное.
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