Раскажите о наглядных формах представление информации
Информатика
Раскажите о наглядных формах представление информации
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Книга,текст в компьютере,учебник,картина,журнал,газета,таблица, электронная доска,файл, атласы,карты.
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