Переведите текст ! пожалуйста ! помогите пожалуйста !

Гость: Гость:

Куклы, которые поют и танцуют, автомобили, которые движутся по нажатию на кнопку, и самолетов, которые летают являются игрушки, которые делают детей счастливыми сегодня. Теперь, давайте совершим путешествие в прошлое. Какие игрушки были там в детскую игровую площадку в 18 веке или викторианские времена? В те времена, строительных блоков с буквами алфавита на них были очень распространены. Игрушки такого рода помогают детям учиться, играя. Другие игрушки, такие как модель кухни, дома куклы, игрушки печи и чайные сервизы учить девочек, как управлять домом. Куклы из дерева, глины и воска были также очень популярны среди девочек и подготовили их, чтобы стать матерями. Как для мальчиков, наборы инструментов, поезда, автомобили, грузовики и гаражи дал им интерес к технике. И мальчики, и девочки, хотя, любили своих качалки, и плюшевых медведей. Вещи для детей из малообеспеченных семей были разные. Они играли в основном на улице, и у них не было денег, чтобы купить новые куклы или машинки. Они использовали грязь, олово шапки, старую одежду и свое воображение, чтобы сделать свои собственные игрушки. Независимо от того, старые или новые, дорогие или дешевые игрушки, они всегда занимают особое место в сердцах детей, на протяжении веков.