Помогите срочно пожалуйста номер 121

Русский язык
Помогите срочно пожалуйста номер 121
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так, смотря какой это класс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Перевод из бензина 500 картонных карточек В каждой строчке только точки треугольника в квадратных скобках треугольная карточка лежит выше квадратный
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова -быстры срочно
Ответить
Информатика
Раскажите о наглядных формах представление информации
Ответить
Русский язык
Помогите создать схему предложения ( От сильных порывов ветра качалась пихта т с??атывались с неё за воротник Васютке холодные капли воды.)
Ответить
Английский язык
Переведите текст ! пожалуйста ! помогите пожалуйста !
Ответить