Сочинение на тему друг СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПЛЗ

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Сочинение на тему друг СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПЛЗ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Друг-это человек,который всегда поможет в трудную минуту. У всех есть друзья,они помогают нам каждый день. Иногда мы этого даже не замечаем, но они всегда рядом с нами.
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