Почему почему разделение химических элементов на две группы металлы и неметаллы ??вляется неточным и неполным
Химия
Почему почему разделение химических элементов на две группы металлы и неметаллы ??вляется неточным и неполным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неточны потому что они садержут разные свойства
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Е или и?Выпишите слова с пропусками,обозначая в них окончания. Посылая письмо,вы м??жете написать на конверте некоторые женские имена двояко.Кому:М...
Другие предметы
Математика
Сравните задачи.Решите каждую задачу двумя способами. двум бригадам озеленителей, начавшим работу одновременно нужно высадить 68 кустов сирени.Ск...
Математика