Почему почему разделение химических элементов на две группы металлы и неметаллы ??вляется неточным и неполным

Химия
Почему почему разделение химических элементов на две группы металлы и неметаллы ??вляется неточным и неполным
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неточны потому что они садержут разные свойства
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