придумайте 2 задачи с десятичными числами
Математика
придумайте 2 задачи с десятичными числами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Торт поделили на равные части сначала съели половину торта пять человек потом ещё два куска съели 2 человека сколько осталось торта от его изначальной целостности
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