На прямой 4 точки А,Б,С,Д.
Математика
На прямой 4 точки А,Б,С,Д.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто начерти прямую АД, затем отметь точки СБ....
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