К кислотам относится каждое из 2-х веществ: 1) H2S, Na2CO3 2) K2SO4, Na2SO4 3) H3PO4, HNO3 4) KOH, HCl

Химия

К кислотам относится каждое из 2-х веществ: 1) H2S, Na2CO3 2) K2SO4, Na2SO4 3) H3PO4, HNO3 4) KOH, HCl

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