Дайте понятие слову "Народный хор"
Музыка
Дайте понятие слову "Народный хор"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
хорово́й коллектив, пе́вческий коллектив, музыкальный ансамбль, состоящий из певцов (хористов, артистов хора); совместное звучание человеческих голосов.Исполняющие песни своего народа.
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