Придумать 5 слов овечающих какое, какие

Русский язык
Придумать 5 слов овечающих какое, какие
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красивое  любимое ванильное клубничное желтое яркие любимые красные  голубые белые
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1350*68 в столбик решение
Ответить
Английский язык
6. Put in the preposition where necessary. out of through along over across at on in to past 1. Helen is studying law _______ university. 2. I...
Ответить
Русский язык
Оно передано во всём: и в сосредоточенной позе девочки на переднем плане, и в увлечённости детворы, играющей с котёнком, и в свисающих через забор ...
Ответить
Информатика
Python Известны оценки по алгебре каждого ученика класса. Определить среднюю оценк??
Ответить
Музыка
Дайте понятие слову "Народный хор"
Ответить