В 5м классе одной школы учатся дети не младше 10 и не старше 12 лет. всего в классе 17 у??еников. докажите , что в этом классе шестеро учащихся по меньшей мере одноготки
Математика
В 5м классе одной школы учатся дети не младше 10 и не старше 12 лет. всего в классе 17 у??еников. докажите , что в этом классе шестеро учащихся по меньшей мере одноготки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семнадцать можно представить в виде суммы 5+6+6Если уменьшать какое-либо слагаемое, то другое увеличивается ибудет однозначно больше шести. Однако из той же записи видно, что есть случай когда нет семерых ровестников. Следовательно ответ на второй вопрос -нельзя.
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