В 5м классе одной школы учатся дети не младше 10 и не старше 12 лет. всего в классе 17 у??еников. докажите , что в этом классе шестеро учащихся по меньшей мере одноготки

Математика
В 5м классе одной школы учатся дети не младше 10 и не старше 12 лет. всего в классе 17 у??еников. докажите , что в этом классе шестеро учащихся по меньшей мере одноготки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семнадцать можно представить в виде суммы 5+6+6Если уменьшать какое-либо слагаемое, то другое увеличивается ибудет однозначно больше шести. Однако из той же записи видно, что есть случай когда нет семерых ровестников. Следовательно ответ на второй вопрос -нельзя. 

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите решить пожалуйста
Ответить
Русский язык
Что такое группа сказуемого? ·ω·
Ответить
Русский язык
Придумать 5 слов овечающих какое, какие
Ответить
Математика
1350*68 в столбик решение
Ответить
Английский язык
6. Put in the preposition where necessary. out of through along over across at on in to past 1. Helen is studying law _______ university. 2. I...
Ответить