«Билет на аттракцион стоит для взрослого 1000 руб,для школьника половину стоимости взрослого билета,а для дошкольникаи четверть стоимости взрослого билета.Сколько рублей заплатить за билеты семья,включающая одного родителя,трёх...

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«Билет на аттракцион стоит для взрослого 1000 руб,для школьника половину стоимости взрослого билета,а для дошкольникаи четверть стоимости взрослого билета.Сколько рублей заплатить за билеты семья,включающая одного родителя,трёх школьников и одного четырёхлетнего малыша»

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