«Билет на аттракцион стоит для взрослого 1000 руб,для школьника половину стоимости взрослого билета,а для дошкольникаи четверть стоимости взрослого билета.Сколько рублей заплатить за билеты семья,включающая одного родителя,трёх...
Математика
«Билет на аттракцион стоит для взрослого 1000 руб,для школьника половину стоимости взрослого билета,а для дошкольникаи четверть стоимости взрослого билета.Сколько рублей заплатить за билеты семья,включающая одного родителя,трёх школьников и одного четырёхлетнего малыша»
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4250р должны заплатить за билеты.
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