Напишите пж как относились люди к Герасиму и какие он сделал полож и отриц поступки в произведении МУ-МУ
Литература
Напишите пж как относились люди к Герасиму и какие он сделал полож и отриц поступки в произведении МУ-МУ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала люди считали его простым, но в тоже время некоторые брезгали им. Положительные-приютил муму, работал на совесть. Отрицательные- утопил муму(хотя очень любил ее)
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