Напишите пж как относились люди к Герасиму и какие он сделал полож и отриц поступки в произведении МУ-МУ

Литература
Напишите пж как относились люди к Герасиму и какие он сделал полож и отриц поступки в произведении МУ-МУ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала люди считали его простым, но в тоже время некоторые брезгали им. Положительные-приютил муму, работал на совесть. Отрицательные- утопил муму(хотя очень любил ее)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
What is the Future Simple Tense form of the verb to go? Ответы: Go, will go, went.
Ответить
Русский язык
Представьте, что вы сидите на берегу моря (озера, реки, пруда). Что привело вас сюда? Может быть вы хотите встретить рыбаков, лодки которых вот-вот...
Ответить
Математика
На ёлку повысили 15 шаров из них 7 синие 4 зелёные а остальные красные сколько красн??х шаров повесили на ёлку помогите решить
Ответить
Английский язык
Put the verbs in brackets into the past perfect or the past perfect continuous. Use only full forms (e.g.: had gone, had been playing, etc.). A: ...
Ответить
Математика
Сколько времени остается до полуночи , если сейчас половина девятого вечера?
Ответить