Разбери сказуемое будем работать как часть речи. Нужно разобрать одно слово или д??а? Почему? Сроооооочноооооооо!

Русский язык
Разбери сказуемое будем работать как часть речи. Нужно разобрать одно слово или д??а? Почему? Сроооооочноооооооо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будем работать - форма будущего времени глагола работать. Это сложное будущее (буду + инфинитив) Разбирая как часть речи глагол работать, необходимо учитывать что будем указывает на число, лицо и время. будем РАБОТАТЬ - глагол I н.ф. работать II первое лицо, мн.ч., будущее время (определяем по глаголу будем); несовершенный вид, 1 спряжение, непереходной, невозвратный (определяем по глаголу работать). III будем работать (сказуемое =)
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