Разбери сказуемое будем работать как часть речи. Нужно разобрать одно слово или д??а? Почему? Сроооооочноооооооо!
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Разбери сказуемое будем работать как часть речи. Нужно разобрать одно слово или д??а? Почему? Сроооооочноооооооо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будем работать - форма будущего времени глагола работать. Это сложное будущее (буду + инфинитив) Разбирая как часть речи глагол работать, необходимо учитывать что будем указывает на число, лицо и время. будем РАБОТАТЬ - глагол I н.ф. работать II первое лицо, мн.ч., будущее время (определяем по глаголу будем); несовершенный вид, 1 спряжение, непереходной, невозвратный (определяем по глаголу работать). III будем работать (сказуемое =)
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