Что это за профессии переплётчик и провизор

Обществознание
Что это за профессии переплётчик и провизор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переплетчик - это специалист по переплетному делу. Переплеты для книг, альбомов, адресных папок из разнообразных материалов, включая кожу, бархат, шелк - это результат труда переплетчика. Провизор – это специалист с высшим фармацевтическим образованием, работающий в сфере производства, хранения и продажи лекарственных препаратов.
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