На березках снегири. ярче утренней зари, синие синички, снег за рукавички. кот мяукать , кот метаться , Загорелся кошкин дом. Тут бы кошке догадаться, А она давай считаться, Все поставила вверх дном. Сонный мишка лег в кровать,...
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На березках снегири. ярче утренней зари, синие синички, снег за рукавички. кот мяукать , кот метаться , Загорелся кошкин дом. Тут бы кошке догадаться, А она давай считаться, Все поставила вверх дном. Сонный мишка лег в кровать, Только слон не хочет спать. Головой кивает слон, Он слонихе шлет поклон. Падают, падаю листья ---В нашем саду листопад: Желтые, красные листья По ветру вьются, летят. подчеркни в текстах однокоренные слова . сверху укажи, какой частью речи они являются.
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Однокоренные: снегири-снег ,кот -кошкин кошке ,слон-слонихе,листья-листопад.
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