Что значит варианты написания

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Что значит варианты написания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Написать например как решить этот пример:1+(4*2)- (1*4)= можно начало 4*2 а потом 1*4 ибо др варианты.
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