Что такое тлепш помогите пж
Окружающий мир
Что такое тлепш помогите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бог кузнечного ремесла культурный герой отец Дзахуша и жены Сосруко в пантеоне богов следует за Тхагаледжем по видимому первоначально был богом огня согласно нартским сказаниям! Правельный ответ + мало писать чау
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ООООООООчень надо (по Матемитике!) задача ,В стакане 134милилитар в другой стакане 23милилитар один стакан больше другого на 3см найдите сколько вм...
Русский язык
Русский язык
Составе план точно никто не знает откуда у кукурузы такое чудное имя но догадки есть в переводе с румынского кукуруза значит слово шишка уже очень ...