Что такое тлепш помогите пж

Окружающий мир
Что такое тлепш помогите пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бог кузнечного ремесла культурный герой  отец  Дзахуша и жены  Сосруко  в пантеоне богов следует за  Тхагаледжем по видимому первоначально был богом огня согласно нартским сказаниям! Правельный ответ + мало писать чау
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