Что такое тлепш помогите пж

Гость: Гость:

Бог кузнечного ремесла культурный герой отец Дзахуша и жены Сосруко в пантеоне богов следует за Тхагаледжем по видимому первоначально был богом огня согласно нартским сказаниям! Правельный ответ + мало писать чау