В 3. Укажите 3 признака класса паукообразных. A) Включают три отряда Б) Дышат легочными мешками и (или) трахеями B) Замкнутая кровеносная система Г) Имеют 3 пары ходильных ног Д) Раздельнополые, внутреннее оплодотворение ...
Биология
В 3. Укажите 3 признака класса паукообразных. A) Включают три отряда Б) Дышат легочными мешками и (или) трахеями B) Замкнутая кровеносная система Г) Имеют 3 пары ходильных ног Д) Раздельнополые, внутреннее оплодотворение Е) Гермафродиты
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Дышат легочными мешками и (или) трахеями Замкнутая кровеносная система Раздельнополые, внутреннееоплоотворение
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