В 3. Укажите 3 признака класса паукообразных. A) Включают три отряда Б) Дышат легочными мешками и (или) трахеями B) Замкнутая кровеносная система Г) Имеют 3 пары ходильных ног Д) Раздельнополые, внутреннее оплодотворение ...

Биология

В 3. Укажите 3 признака класса паукообразных. A) Включают три отряда Б) Дышат легочными мешками и (или) трахеями B) Замкнутая кровеносная система Г) Имеют 3 пары ходильных ног Д) Раздельнополые, внутреннее оплодотворение Е) Гермафродиты

Автор: Гость