Привет, помогите пожалуйста с алгеброй, разложите многочлен на множители использ??я формулу а в квадрате - b в квадрате, решите букву З и И, заранее спасибо))

Алгебра

Привет, помогите пожалуйста с алгеброй, разложите многочлен на множители использ??я формулу а в квадрате - b в квадрате, решите букву З и И, заранее спасибо))

Автор: Гость