Привет, помогите пожалуйста с алгеброй, разложите многочлен на множители использ??я формулу а в квадрате - b в квадрате, решите букву З и И, заранее спасибо))
Алгебра
Привет, помогите пожалуйста с алгеброй, разложите многочлен на множители использ??я формулу а в квадрате - b в квадрате, решите букву З и И, заранее спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
з) (b + 3)² - 9 =(b + 3)² - 3² = (b + 3 - 3)( b + 3 + 3) = b (b + 6)и) 4с² - (2с + 1)² = (2с)² - (2с + 1)² = (2с - 2с -1)(2с + 2с + 1)= - (4с + 1)
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